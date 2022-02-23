Ağrı'da kartpostallık görüntüler - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ağrı'da kartpostallık görüntüler

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Ağrı'da kartpostallık görüntüler

Ağrı'da kar yağışının yerini güneşli havaya bırakmasının ardından ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

AĞRI (İHA) - Ağrı'da kar yağışının yerini güneşli havaya bırakmasının ardından ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Kış mevsiminin en belirgin hissedildiği illerin başında gelen Ağrı'da kent merkezine bağlı köy ve mezraları çevreleyen dağlarda bulunan kar yığınları seyrine doyulmaz görüntüler oluşturdu. Günlük yaşamı zorlaştırmasına rağmen güneşle beraber parlayan kar ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı. Metrelerce yükseklikteki beyaz dağlar güneşin parıltısı altında seyredenleri büyülüyor.

(Merve Gökbakan-İHA)

Ağrı'da kartpostallık görüntüler

Ağrı'da kartpostallık görüntüler

Ağrı'da kartpostallık görüntüler

Ağrı'da kartpostallık görüntüler

Ağrı'da kartpostallık görüntüler

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Ağrı, kar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title