Ağrı'da kargo kolisinde 160 kilogram kaçak tütün yakalandı - Haberler
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Ağrı'da kargo kolisinde 160 kilogram kaçak tütün yakalandı

AA / Abdullah Söylemez - Haberler | Güncel
Ağrı'da kargo kolisinde 160 kilogram kaçak tütün yakalandı

Ağrı'nın Patnos ilçesinde bir kargo şirketine gelen kolide 160 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

PATNOS, AĞRI (AA) - Ağrı'nın Patnos ilçesinde bir kargo şirketine gelen kolide 160 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Patnos İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, kargo firmaları üzerinden yapılan ve yapılması muhtemel kaçakçılık konularıyla mücadele kapsamında çalışma yapıldı.

Bu kapsamda bir kargo şirketine giden ekipler, bir kolide 160 kilogram tütün ele geçirdi.

Ekiplerce şüpheli bir kişinin hakkında işlem yapıldı.

AA / Abdullah Söylemez - Son Dakika Haberleri
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