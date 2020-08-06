Ağrı'da kardeşler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı Ağrı'nın Hamur ilçesinde, kardeşler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Ağrı'nın Hamur ilçesinde, kardeşler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Kümbet Mahallesi'nde yaşayan Bişar ve Cemil Genç kardeşler arasında çıkan tartışma bir süre sonra silahlı kavgaya dönüştü.

Aile bireylerinin karıştığı ve taş ile sopaların da kullanıldığı kavgada ağır yaralayan Cemil Genç'in damadı Ahmet Elçi, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kavgada yaralanan 2'si ağır 6 kişi, sağlık ekiplerince Hamur ve Ağrı'daki devlet hastanelerine kaldırıldı.

Kavga sonrası kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce Bişar Genç'in oğlunun yaşadığı ev ile hayvanları için biriktirdiği otların ateşe verildiği öne sürüldü.

Jandarma ve polis ekipleri, bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: AA