Ağrı'da, kardan kapanan 102 köy yolu açıldı
AĞRI'da etkili olan kar yağışı sonrası kapanan 102 köy yolu, İl Özel İdaresi ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı.
AĞRI'da etkili olan kar yağışı sonrası kapanan 102 köy yolu, İl Özel İdaresi ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı.
Ağrı'da, özellikle deniz seviyesinden 2 bin metre yükseklikteki dağ köylerinde hummalı çalışma yürüten ekipler, kapalı yolları tek tek açtı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 8 derece olduğu ve kar kalınlığının yer yer 1 metreyi bulduğu bölgede büyük mücadele veren İl Özel İdaresi ekipleri, yolları yeniden ulaşıma açtı. Kapalı köy yollarının açılması için büyük uğraş verdiklerini söyleyen İl Özel İdaresi yetkilileri, mücadelede 8 mobil ekip ve 91 kişilik personelin 78 iş makinesiyle çalışmaları yürüttüğünü bildirdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı