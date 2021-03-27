Ağrı'da karayolları ekiplerinin kar seferberliği

Ağrı'da karayolları ekiplerinin kar seferberliği?AĞRI'da etkili olan kar yağışı sebebiyle Kağızman-Kars yolu ulaşıma kapandı.

Ağrı'da karayolları ekiplerinin kar seferberliği

?AĞRI'da etkili olan kar yağışı sebebiyle Kağızman-Kars yolu ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri, iş makineleriyle kapanan yolu açmaya çalışırken bir taraftan da diğer yollarda trafiğin sorunsuz işlemesi mücadelesi veriyor. Ağrı'da 2 gündür etkili olan kar yağışı ulaşım sektörünü etkiledi. Kar yağışı nedeniyle Kent merkezi tamamen beyaza bürünürken sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük cekti. Ağrı- Kağızman- Kars kara yolu ulaşıma kapandı. Karayolları 123'üncü Şube Şefliği'ne bağlı ekipler 2 kepçe, 2 rotatif, 1 greyder, 1 kamyon ve 9 personel ile kapanan kapanan karayolunda ulaşımı yeniden sağlamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı