Ağrı'da karayolları ekiplerinin kar seferberliği
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Ağrı'da karayolları ekiplerinin kar seferberliği

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Ağrı'da karayolları ekiplerinin kar seferberliği

Ağrı'da karayolları ekiplerinin kar seferberliği?AĞRI'da etkili olan kar yağışı sebebiyle Kağızman-Kars yolu ulaşıma kapandı.

Ağrı'da karayolları ekiplerinin kar seferberliği

?AĞRI'da etkili olan kar yağışı sebebiyle Kağızman-Kars yolu ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri, iş makineleriyle kapanan yolu açmaya çalışırken bir taraftan da diğer yollarda trafiğin sorunsuz işlemesi mücadelesi veriyor.     Ağrı'da 2 gündür etkili olan kar yağışı ulaşım sektörünü etkiledi. Kar yağışı nedeniyle Kent merkezi tamamen beyaza bürünürken sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük cekti. Ağrı- Kağızman- Kars kara yolu ulaşıma kapandı.  Karayolları 123'üncü Şube Şefliği'ne bağlı ekipler 2 kepçe, 2 rotatif, 1 greyder, 1 kamyon ve 9 personel ile kapanan kapanan karayolunda ulaşımı yeniden sağlamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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