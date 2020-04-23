Ağrı'da karantinaya alınan vatandaşlar İstiklal Marşı'nı okudu Ağrı'da karantinaya alınan vatandaşlar İstiklal Marşı'nı okudu Ağrı'da Abdurrahman Arvasi yurdunda karantinaya alınan vatandaşlar akşam saat 21: 00'da hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu.

Ağrı'da karantinaya alınan vatandaşlar İstiklal Marşı'nı okudu

AĞRI - Ağrı'da Abdurrahman Arvasi yurdunda karantinaya alınan vatandaşlar akşam saat 21: 00'da hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu.

Yurt dışından gelen ve Ağrı Abdurrahman Arvasi yurdunda karantinaya alınan vatandaşlar İletişim Başkanlığı'nın yaptığı İstiklal Marşı'nı balkonda okuma çağrısına kayıtsız kalmayarak hep birlikte İstiklal Marşı'nı okudu. Yağmurlu havaya rağmen pencerelere çıkan ve okunan İstiklal Marşı'na eşlik eden vatandaşlar ortaya renkli görüntüler çıkardı.

Kaynak: İHA