Ağrı'da karantina süreleri dolan 184 kişi evlerine gönderildi
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Ağrı'da karantina süreleri dolan 184 kişi evlerine gönderildi

Ağrı'da karantina süreleri dolan 184 kişi evlerine gönderildi
04.05.2020 17:48 | Son Güncelleme: 04.05.2020 17:48

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, KKTC'den getirilerek Ağrı'da karantina altında tutulan 184 Türk vatandaşı karantina sürelerinin bitmesinin ardından memleketlerine uğurlandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, KKTC'den getirilerek Ağrı'da karantina altında tutulan 184 Türk vatandaşı karantina sürelerinin bitmesinin ardından memleketlerine uğurlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve ilgili bakanlıkların yürüttüğü ortak çalışmayla KKTC'den getirilen Türk vatandaşlarının 14 günlük gözetim süresi tamamlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Abdurrahim Arvasi Kız Yurdu'nda kalan vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına uyarak görevliler eşliğinde otobüslere bindirildi.

Türk Kızılay Ağrı Şubesi gönüllülerinin kumanya dağıttığı 184 Türk vatandaşı, işlemlerinin ardından Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinesinde alkışlarla memleketlerine uğurlandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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