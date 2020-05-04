Ağrı'da karantina süreci tamamlanan 184 kişi memleketlerine uğurlandı
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Ağrı'da karantina süreci tamamlanan 184 kişi memleketlerine uğurlandı

Ağrı'da karantina süreci tamamlanan 184 kişi memleketlerine uğurlandı
04.05.2020 17:34 | Son Güncelleme: 04.05.2020 17:40

Ağrı'da karantina süreci tamamlanan 184 kişi memleketlerine uğurlandıKUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) koronavirüs salgını nedeniyle yurda getirilip, Ağrı'da öğrenci yurduna yerleştirilen 184 kişi, 14 günlük karantina sürelerinin dolmasının ardından memleketlerine uğurlandı.

Ağrı'da karantina süreci tamamlanan 184 kişi memleketlerine uğurlandı

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) koronavirüs salgını nedeniyle yurda getirilip, Ağrı'da öğrenci yurduna yerleştirilen 184 kişi, 14 günlük karantina sürelerinin dolmasının ardından memleketlerine uğurlandı.

KKTC'den 19 Nisan'da Ağrı'ya getirilerek Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Abdurrahim Arvasi Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen 184 vatandaşın karantina süresi tamamlandı. Sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek yurttan tahliye edilen vatandaşlar, dezenfekte edilen otobüslerle memleketlerine uğurlandı.

'ÇOK MEMNUN KALDIK'

Karantina sürecinin sıkıntısız bir şekilde atlatıp memleketlerine dönmenin sevincini yaşayan vatandaşlar, kendilerine sunulan imkan ve hizmetlerden memnun kaldıklarını dile getirdi. Kıbrıs'ta öğrenci olduğunu belirten Şükran Tözüt, "Salgın dolayısıyla Kıbrıs'ta dayanamadık. Memleketimize dönmek istedik. Ağrı'ya geldik. 14 gündür karantinadayız. Bu sürede çok fazla uyuduk. Hiçbir şeyimizi eksik etmediler. Yemeğimizi, çayımızı her şeyimiz verdiler. Hiçbir şekilde dışarı ile temas olmadı. Verilen hizmetten çok memnun kaldık. Bize çok iyi baktılar. Buradan herkese ve Ağrı halkına teşekkür ediyoruz. Gösterdikleri ilgi ve yardımlarından dolayı" dedi.

Ağrı'da karantina süreci tamamlanan 184 kişi memleketlerine uğurlandı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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