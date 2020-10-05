Ağrı'da karantina kurallarını ihlal eden 6 kişiye para cezası
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Ağrı'da karantina kurallarını ihlal eden 6 kişiye para cezası

05.10.2020 20:22 | Son Güncelleme: 05.10.2020 20:26
Ağrı'da karantina kurallarını ihlal eden 6 kişiye para cezası

Ağrı'da artan korona virüs vakalarını kontrol altına almak için yapılan denetimler sırasında karantina kurallarını ihlal ettiği tespit edilen 6 kişiye 3 bin 150'şer lira para cezası kesildi.

Ağrı'da artan korona virüs vakalarını kontrol altına almak için yapılan denetimler sırasında karantina kurallarını ihlal ettiği tespit edilen 6 kişiye 3 bin 150'şer lira para cezası kesildi.

Ağrı Valiliği bünyesinde görevli personelin yeni tip korona virüs pandemisine yönelik kent merkezinde yaptığı denetimlerde evde olması gerekirken karantinaya uymayan 6 kişiye 3 bin 150'şer liradan toplam 18 bin 900 lira para cezası kesildi. Valilikten yapılan açıklamada, 199 personelin katılımıyla 564 iş yerinde korona virüs denetimi gerçekleştirildiği belirtildi. Emniyet ve jandarma ekipleri 89 ticari taksi ile 159 toplu taşıma aracını denetleyerek salgınla mücadele kapsamında yolculara uyarılarda bulunurken, pozitif ve temaslı kişilere yönelik 360 personelle gerçekleştirilen denetimlerde ise karantina kurallarını ihlal eden 6 kişiye 3 bin 150'şer liradan toplam 18 bin 900 lira para cezası kesildiği ifade edildi. - AĞRI

Ağrı'da karantina kurallarını ihlal eden 6 kişiye para cezası
Ağrı'da karantina kurallarını ihlal eden 6 kişiye para cezası
Ağrı'da karantina kurallarını ihlal eden 6 kişiye para cezası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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