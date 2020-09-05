Ağrı'da karantina kuralını ihlal eden 7 kişiye 22 bin 50 lira ceza
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Ağrı'da karantina kuralını ihlal eden 7 kişiye 22 bin 50 lira ceza

Ağrı'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina kuralını ihlal eden 7 kişiye 22 bin 50 lira ceza uygulandı.

Ağrı'da karantina kuralını ihlal eden 7 kişiye 22 bin 50 lira ceza
05.09.2020 22:53 | Son Güncelleme: 05.09.2020 22:56

Ağrı'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina kuralını ihlal eden 7 kişiye 22 bin 50 lira ceza uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 275 kişiden oluşan ekiplerle, kuaför, spor salonu, cami, pazar yerleri, çay bahçeleri ve restoranların da aralarında bulunduğu bin 352 iş yerinde denetim yaptı.

Emniyet ve jandarma trafik ekipleri de 201 ticari taksi ile 106 toplu ulaşım aracını denetledi.

Pozitif ve temaslı kişilere yönelik denetimlerde görev alan ekipler, karantina kuralını ihlal ettikleri belirlenen 7 kişiye 22 bin 50 lira ceza uyguladı.

Kaynak: AA

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