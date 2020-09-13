Ağrı'da karantina kuralını ihlal eden 5 kişiye para cezası
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Ağrı'da karantina kuralını ihlal eden 5 kişiye para cezası

Ağrı'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina kuralına uymadıkları belirlenen 5 kişiye 15 bin 750 lira ceza uygulandı.

Ağrı'da karantina kuralını ihlal eden 5 kişiye para cezası
13.09.2020 21:29 | Son Güncelleme: 13.09.2020 21:48

Ağrı'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina kuralına uymadıkları belirlenen 5 kişiye 15 bin 750 lira ceza uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ekiplerce nikah törenleri, cami, restoran, kafeler, düğün salonları, çay bahçeleri, pazar yerleri ve toplu yaşam alanlarının da aralarında bulunduğu 522 noktada denetim yapıldı.

Emniyet ve jandarma ekipleri de ticari taksilerle toplu ulaşım araçlarında denetleme gerçekleştirdi.

Pozitif ve temaslılara yönelik denetimlerde görev alan ekipler, karantina kuralını ihlal ettikleri belirlenen 5 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza kesti.

Kaynak: AA

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