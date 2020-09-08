Ağrı'da karantina kuralını ihlal eden 4 kişiye 12 bin 600 lira para cezası Ağrı'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina kuralını ihlal eden 4 kişiye 12 bin bin 600 lira ceza uygulandı.

Ağrı'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina kuralını ihlal eden 4 kişiye 12 bin bin 600 lira ceza uygulandı.

Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, 124 kişiden oluşan ekiplerle nikah salonları, market, spor salonu, camiler, çay bahçeleri, pazar yerleri, kuaför ve restoran gibi toplu yaşam alanlarının da aralarında bulunduğu 550 iş yerinde denetim yapıldı.

Emniyet ve jandarma trafik ekipleri de 104 ticari taksi ile 159 toplu ulaşım aracında denetim gerçekleştirdi.

Pozitif ve temaslı kişilere yönelik denetimlerde görev alan ekipler, karantina kuralını ihlal ettikleri belirlenen 4 kişiye 3 bin 150'şer lira para cezası uyguladı.

Kaynak: AA