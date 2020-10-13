Ağrı'da karantina ihlaline 9 bin 450 lira para cezası
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Ağrı'da karantina ihlaline 9 bin 450 lira para cezası

13.10.2020 19:26 | Son Güncelleme: 13.10.2020 19:30
Ağrı'da karantina ihlaline 9 bin 450 lira para cezası

Ağrı'da korona virüs tedbirleri kapsamında karantina kurallarını ihlal ettikleri tespit edilen 3 kişiye toplam 9 bin 450 lira para cezası kesildi.

Ağrı'da korona virüs tedbirleri kapsamında karantina kurallarını ihlal ettikleri tespit edilen 3 kişiye toplam 9 bin 450 lira para cezası kesildi.

Ağrı Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 186 personelin katılımıyla 478 iş yerinde korona virüs denetimlerinin gerçekleştirildiği bildirildi. Emniyet ve jandarma ekipleri de 127 ticari taksi ile 200 toplu taşıma aracını denetleyerek salgınla mücadele kapsamında yolculara uyarılarda bulundu. Pozitif ve temaslı kişilere yönelik 318 personelle gerçekleştirilen denetimlerde karantina kurallarını ihlal ettikleri tespit edilen 3 kişiye 3 bin 150'şer liradan toplam 9 bin 450 lira para cezası kesildiği ifade edildi. - AĞRI

Ağrı'da karantina ihlaline 9 bin 450 lira para cezası
Ağrı'da karantina ihlaline 9 bin 450 lira para cezası
Ağrı'da karantina ihlaline 9 bin 450 lira para cezası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.10.2020 19:34:23. #1.14#
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