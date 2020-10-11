Ağrı'da karantina ihlaline 69 bin 300 lira para cezası kesildi
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Ağrı'da karantina ihlaline 69 bin 300 lira para cezası kesildi

11.10.2020 20:40 | Son Güncelleme: 11.10.2020 20:45
Ağrı'da karantina ihlaline 69 bin 300 lira para cezası kesildi

Ağrı'da karantina kurallarını ihlal ettiği tespit edilen 22 kişiye 3 bin 150'şer lira olmak üzere toplamda 69 bin 300 lira para cezası kesildi.

Ağrı'da karantina kurallarını ihlal ettiği tespit edilen 22 kişiye 3 bin 150'şer lira olmak üzere toplamda 69 bin 300 lira para cezası kesildi.

Ağrı'da korona virüs salgınına yönelik denetimler hız kesmeden devam ediyor. Neredeyse her gün karantina ihlallerinin yaşandığı Ağrı'da bugün de ihlaller devam etti. Ancak kuralları ihlal eden kişi sayısının fazla olması vatandaşları korkuttu. Ağrı Valiliği bünyesinde korona virüs denetimlerine katılan personeller evde olması gerekirken cadde ve sokaklarda gezerek karantina kurallarını ihlal ettiği tespit edilen 22 kişiye 3 bin 150'şer lira olmak üzere toplam 69 bin 300 lira para cezası kesti.

Ağrı Valiliği tarafından yapılan açıklamada, bin 190 personelin katılımıyla 471 iş yerinde korona virüs denetiminin gerçekleştirildiği bildirildi. Açıklamanın devamında emniyet ve jandarma ekiplerinin de 77 ticari taksi ile 205 toplu taşıma aracını denetleyerek salgınla mücadele kapsamında yolculara uyarılarda bulunurken, pozitif ve temaslı kişilere yönelik 331 personelle gerçekleştirilen denetimlerde karantina kurallarını ihlal ettikleri tespit edilen 22 kişiye 3 bin 150'şer liradan toplam 69 bin 300 lira para cezası kesildiği ifade edildi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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