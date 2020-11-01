Ağrı'da karantina ihlaline 6 bin 300 lira para cezası kesildi
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Ağrı'da karantina ihlaline 6 bin 300 lira para cezası kesildi

01.11.2020 21:44 | Son Güncelleme: 01.11.2020 21:48
Ağrı'da karantina ihlaline 6 bin 300 lira para cezası kesildi

Ağrı'da karantina kurallarını ihlal ettiği tespit edilen 2 kişiye cezai yaptırım uygulandı.

Ağrı'da karantina kurallarını ihlal ettiği tespit edilen 2 kişiye cezai yaptırım uygulandı.

Ağrı'da artan korona virüs vakalarının önüne geçmek için Ağrı Valiliği tarafından yapılan denetimler devam ediyor. Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, 167 personelin katılımıyla 488 iş yerinde korona virüs denetimi gerçekleştirildiği bildirildi. Emniyet ve jandarma ekipleri 80 ticari taksi ile 203 toplu taşıma aracını denetleyerek salgınla mücadele kapsamında yolculara uyarılarda bulundu. Ekipler, pozitif ve temaslı kişilere yönelik 301 personelle gerçekleştirilen denetimlerde karantina kurallarını ihlal ettikleri tespit edilen 2 kişiye 3 bin 150'şer liradan toplam 6 bin 300 lira para cezası kesildiği ifade edildi. - AĞRI

Ağrı'da karantina ihlaline 6 bin 300 lira para cezası kesildi
Ağrı'da karantina ihlaline 6 bin 300 lira para cezası kesildi
Ağrı'da karantina ihlaline 6 bin 300 lira para cezası kesildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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