Ağrı'da karantina ihlaline 6 bin 300 lira para cezası
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Ağrı'da karantina ihlaline 6 bin 300 lira para cezası

14.10.2020 20:51 | Son Güncelleme: 14.10.2020 20:55
Ağrı'da karantina ihlaline 6 bin 300 lira para cezası

Ağrı'da karantina kurallarını ihlal ettiği tespit edilen 2 kişiye 3 bin 150'şer lira para cezası verildi.

Ağrı'da karantina kurallarını ihlal ettiği tespit edilen 2 kişiye 3 bin 150'şer lira para cezası verildi.

Ağrı'da artan korona virüs vakalarının önüne geçmek için Ağrı Valiliği tarafından yapılan denetimler aralıksız devam ediyor. Ağrı Valiliği bünyesinde Covid-19 denetimlerini gerçekleştiren personeller, cadde ve sokaklarda korona virüs kurallarına uymayan vatandaşlara uyarılarda bulunurken pozitif ve temaslı olan vatandaşlara ise cezai müeyyide uyguladı. Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, 167 personelin katılımıyla 489 iş yerinde korona virüs denetimi gerçekleştirildiği bildirildi.

Emniyet ve jandarma ekipleri de 101 ticari taksi ile 167 toplu taşıma aracını denetleyerek salgınla mücadele kapsamında yolculara uyarılarda bulunurken, pozitif ve temaslı kişilere yönelik 304 personelle gerçekleştirilen denetimlerde karantina kurallarını ihlal ettikleri tespit edilen 2 kişiye 3 bin 150'şer liradan toplam 6 bin 300 lira para cezası kesildiği ifade edildi. - AĞRI

Ağrı'da karantina ihlaline 6 bin 300 lira para cezası
Ağrı'da karantina ihlaline 6 bin 300 lira para cezası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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