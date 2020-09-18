Ağrı'da karantina ihlaline 6 bin 300 lira para cezası verildi
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Ağrı'da karantina ihlaline 6 bin 300 lira para cezası verildi

Ağrı'da korona virüs tedbirleri kapsamında karantina kurallarını ihlal ettikleri tespit edilen 3 kişiye toplam 6 bin 300 lira para cezası kesildi.

Ağrı'da karantina ihlaline 6 bin 300 lira para cezası verildi
18.09.2020 22:47 | Son Güncelleme: 18.09.2020 22:51

Ağrı'da korona virüs tedbirleri kapsamında karantina kurallarını ihlal ettikleri tespit edilen 3 kişiye toplam 6 bin 300 lira para cezası kesildi.

Ağrı Valiliği tarafından yapılan açıklamada 276 personelin katılımıyla 757 iş yerinde korona virüs denetimlerinin gerçekleştirildiği bildirildi. Valilik tarafından yapılan açıklamanın devamında Emniyet ve Jandarma ekipleri de 143 ticari taksi ile 203 toplu taşıma aracını denetleyerek salgınla mücadele kapsamında yolculara uyarılarda bulunurken, pozitif ve temaslı kişilere yönelik 471 personelle gerçekleştirilen denetimlerde karantina kurallarını ihlal ettikleri tespit edilen 2 kişiye 3 bin 150'şer liradan toplam 6 bin 300 lira para cezası kesildiği ifade edildi. - AĞRI

Kaynak: İHA

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