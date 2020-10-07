Ağrı'da karantina ihlaline 3 bin 150 lira para cezası
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Ağrı'da karantina ihlaline 3 bin 150 lira para cezası

07.10.2020 20:31 | Son Güncelleme: 07.10.2020 20:35
Ağrı'da karantina ihlaline 3 bin 150 lira para cezası

Ağrı'da karantina kurallarını ihlal ettiği tespit edilen bir kişiye 3 bin 150 lira para cezası verildi.

Ağrı'da karantina kurallarını ihlal ettiği tespit edilen bir kişiye 3 bin 150 lira para cezası verildi.

Artan Covid-19 pandemisi nedeniyle Ağrı kent merkezinde gerçekleştirilen korona virüs denetimleri neticesinde karantina kurallarını ihlal ettiği belirlenen bir kişiye 3 bin 150 lira cezai müeyyide uygulandı. Ağrı Valiliği tarafından denetimlerle ilgili yapılan açıklamada, 194 personelin katılımıyla 476 iş yerinde korona virüs denetimleri gerçekleştirildiği bildirildi. Emniyet ve jandarma ekipleri de 115 ticari taksi ile 260 toplu taşıma aracını denetleyerek yolculara uyarılarda bulunurken, pozitif ve temaslı kişilere yönelik 428 personelle gerçekleştirilen denetimlerde karantina kurallarını ihlal ettiği ve evde bulunması gerekirken evde olmadığı için bir kişiye 3 bin 150 lira para cezası kesildi. - AĞRI

Ağrı'da karantina ihlaline 3 bin 150 lira para cezası
Ağrı'da karantina ihlaline 3 bin 150 lira para cezası
Ağrı'da karantina ihlaline 3 bin 150 lira para cezası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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