Ağrı'da karantina ihlaline 22 bin 50 lira para cezası
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Ağrı'da karantina ihlaline 22 bin 50 lira para cezası

29.10.2020 21:45 | Son Güncelleme: 29.10.2020 21:49
Ağrı'da karantina ihlaline 22 bin 50 lira para cezası

Ağrı'da korona virüs tedbirleri kapsamında karantina kurallarını ihlal ettikleri tespit edilen 7 kişiye 3 bin 150'şer lira para cezası kesildi.

Ağrı'da korona virüs tedbirleri kapsamında karantina kurallarını ihlal ettikleri tespit edilen 7 kişiye 3 bin 150'şer lira para cezası kesildi.

Ağrı'da Korona virüs tedbirleri kapsamında karantina kurallarını ihlal ettikleri belirlenen 7 kişiye 3 bin 150'şer liradan toplam 22 bin 50 lira para cezası kesildi. Ağrı Valiliği tarafından yapılan açıklamada 195 personelin katılımıyla 464 iş yerinde korona virüs denetimlerinin gerçekleştirildiği bildirildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamanın devamında Emniyet ve Jandarma ekipleri de 109 ticari taksi ile 153 toplu taşıma aracını denetleyerek salgınla mücadele kapsamında yolculara uyarılarda bulunurken, pozitif ve temaslı kişilere yönelik 310 personelle gerçekleştirilen denetimlerde karantina kurallarını ihlal ettikleri tespit edilen 7 kişiye 22 bin 50 lira para cezası kesildiği ifade edildi. - AĞRI

Ağrı'da karantina ihlaline 22 bin 50 lira para cezası
Ağrı'da karantina ihlaline 22 bin 50 lira para cezası
Ağrı'da karantina ihlaline 22 bin 50 lira para cezası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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