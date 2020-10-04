Ağrı'da karantina ihlaline 15 bin 750 lira para cezası kesildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ağrı'da karantina ihlaline 15 bin 750 lira para cezası kesildi

04.10.2020 21:23 | Son Güncelleme: 04.10.2020 21:23
Ağrı'da karantina ihlaline 15 bin 750 lira para cezası kesildi

Ağrı'da karantina kurallarını ihlal eden 5 kişiye 3 bin 150'şer lira para cezası verildi.

Ağrı'da karantina kurallarını ihlal eden 5 kişiye 3 bin 150'şer lira para cezası verildi.

Artan korona virüs vakaları nedeniyle Ağrı kent merkezinde denetimler devam ediyor. Bugün korona virüs pandemisi nedeniyle denetimlerini Ağrı'nın yoğun olan cadde ve sokaklarında sürdüren görevli personeller, evde bulunması gerekirken cadde ve sokaklarda olduğunu tespit ettiği 5 kişiye 3 bin 150'şer liradan toplam 15 bin 750 lira para cezası verildi.

Ağrı Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 211 personelin katılımıyla 471 iş yerinde korona virüs denetimlerinin gerçekleştirildiği bildirildi. Açıklamanın devamında emniyet ve jandarma ekiplerinin de 83 ticari taksi ile 170 toplu taşıma aracını denetleyerek salgınla mücadele kapsamında yolculara uyarılarda bulunurken, pozitif ve temaslı kişilere yönelik 395 personelle gerçekleştirilen denetimlerde karantina kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 5 kişiye 3 bin 150'şer liradan toplam 15 bin 750 lira para cezası kesildiği ifade edildi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum İlham Aliyev Süleyman Soylu Fahrettin Koca Mustafa Şentop
Magazin Emrah Ebru Şallı Türkan Şoray Yıldırım Mayruk
Spor Falcao Can Bartu Tisserand Ryan Babel Eddie Newton
Daha Fazla Muratpaşa Azerbaycan İlham Aliyev Sosyal Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ağrı'da karantina ihlaline 15 bin 750 lira para cezası kesildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.10.2020 21:27:06. #1.14#
title