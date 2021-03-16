Ağrı'da kar yığınları, iş makineleriyle taşınıyor
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Ağrı'da kar yığınları, iş makineleriyle taşınıyor

16.03.2021 13:21 | Son Güncelleme: 16.03.2021 13:38

Ağrı'da kar yığınları, iş makineleriyle taşınıyorAĞRI'da, 2 gündür aralıklarla etkili olan yağışın ardından kar kalınlığı, yer yer 30 santimetreye yaklaştı.

Ağrı'da kar yığınları, iş makineleriyle taşınıyor

AĞRI'da, 2 gündür aralıklarla etkili olan yağışın ardından kar kalınlığı, yer yer 30 santimetreye yaklaştı. Kar yığınları, iş makineleriyle şehir merkezi dışına taşınırken, karla mücadele ekipleri de kapalı yolları ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Ağrı'da soğuk havanın ardından 2 gündür etkili olan yağış nedeniyle kar kalınlığı, yer yer 30 santimetreye yaklaştı. Kentte 10'dan fazla köyün yolu, ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri de 78 iş makinesi ve 91 kişilik personel ile kapalı yolları ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Ağrı Belediyesi'ne bağlı ekipler de cadde ve sokaklardaki kaldırımlarda oluşan kar yığınlarını iş makineleriyle temizleyerek, şehir merkezi dışına taşıdı.

Ağrı'da kar yığınları, iş makineleriyle taşınıyor
Ağrı'da kar yığınları, iş makineleriyle taşınıyor
Ağrı'da kar yığınları, iş makineleriyle taşınıyor
Ağrı'da kar yığınları, iş makineleriyle taşınıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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