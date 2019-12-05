Ağrı'da kar yağışının ardından soğuk hava etkili oluyor
Ağrı'da kar yağışının ardından soğuk hava etkili olurken, park ve bahçelerde kartpostallık manzaralar ortaya çıktı.
05.12.2019 09:11 | Son Güncelleme: 05.12.2019 09:17
Ağrı'da kar yağışının ardından soğuk hava etkili olurken, park ve bahçelerde kartpostallık manzaralar ortaya çıktı.
Kar yağışının ardından kentte kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye çıkarken, yollar buz tuttu. Park ve bahçelerde görülmeye değer manzaralar ortaya çıktı. - AĞRI
Kaynak: İHA