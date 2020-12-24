Ağrı'da kar yağışı yerini buzlanmaya bıraktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Ağrı'da kar yağışı yerini buzlanmaya bıraktı

24.12.2020 10:04 | Son Güncelleme: 24.12.2020 10:09
Ağrı'da kar yağışı yerini buzlanmaya bıraktı

Ağrı'da bir süredir etkisini gösteren kar yağışı, yerini buzlanma ve dona bıraktı.

Ağrı'da bir süredir etkisini gösteren kar yağışı, yerini buzlanma ve dona bıraktı.

Kışın en sert geçtiği illerden biri olan Ağrı'da bir süredir etkisini gösteren kar yağışı, yerini buzlanma ve dondurucu soğuklara bıraktı. Gece boyunca sis ve soğuk havanın etkisini gösterdiği kentte, gündüz termometreler eksi 10 dereceyi gösterdi. Soğuk havaların etkisiyle günlük yaşam olumsuz etkilenirken, araçlar ve iş yerlerinin camlarının buz tuttuğu görüldü. Gizli buzlanmaların etkisiyle vatandaşlar yürümekte güçlük çekti. Ağaçların üzerinde buz tutan karlar ise ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Donald Trump Özlem Zengin Numan Kurtulmuş Ahmet Ünal Çeviköz
Magazin Hande Erçel Coşkun Sabah İbrahim Büyükak Farah Zeynep Abdullah
Spor Sergen Yalçın Hüseyin Göçek Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Hakem İngiltere Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ağrı'da kar yağışı yerini buzlanmaya bıraktı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 10:09:47. #1.14#
title