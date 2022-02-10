Ağrı'da kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ağrı'da kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi

AA, Abdullah Söylemez - Güncel
 - Güncelleme:
Ağrı'da kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi

Ağrı'da olumsuz hava koşulları yüzünden il merkezi ve 3 ilçedeki tüm okullarda yarın eğitime ara verildi.

ELEŞKİRT, AĞRI (AA) - Ağrı'da olumsuz hava koşulları yüzünden il merkezi ve 3 ilçedeki tüm okullarda yarın eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle il merkezinin yanı sıra Eleşkirt, Hamur ve Taşlıçay ilçelerindeki tüm okullar ile bağlı köy okullarında 11 Şubat Cuma günü okullar tatil edildi.

Kent merkezi ve söz konusu ilçelerde yer alan kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel de idari izinli sayılacak.

AA / Abdullah Söylemez - Güncel

Taşlıçay, Eleşkirt, Ağrı, kar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title