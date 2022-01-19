Ağrı'da kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi - Haberler
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Ağrı'da kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi

Ağrı'da kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi
AA / Abdullah Söylemez - Haberler | Güncel

Ağrı'da yoğun kar yağışı nedeniyle il genelindeki okullar tatil edildi.

Ağrı'da yoğun kar yağışı nedeniyle il genelindeki okullar tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi ve ilçelerdeki tüm okullarda yarın eğitime ara verildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarındaki engelli ve hamile personellerin de izinli sayılacağı belirtildi.

Öte yandan İl Özel İdaresi ekiplerince ulaşıma kapanan 374 köy yolunda karla mücadele çalışması sürüyor.

AA / Abdullah Söylemez - Son Dakika Haberleri

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