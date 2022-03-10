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Ağrı'da kar yağışı kenti yeniden beyaza bürüdü.

İhlas Haber Ajansı - Merve Gökbakan - Güncel
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Ağrı'da kar yağışı kenti yeniden beyaza bürüdü.

AĞRI (İHA) - Ağrı'da kar yağışı kenti yeniden beyaza bürüdü.

AĞRI - Ağrı'da dün başlayan ve aralıklarla etkisini arttıran kar yağışı kenti yeniden beyaza bürüdü.

Kış mevsiminin etkisini en fazla hissettirdiği illerin başında gelen Ağrı'da, Mart ayında etkili olan yoğun kar yağışının ardından kent yeniden beyaza büründü. Yağışın ardından araçlar ve ağaçlar karla kaplanırken, vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünde kar temizliği yaptı. Karla beraber ortaya güzel manzaralar da çıktı.

Baharı beklerken yeniden karla uyandıklarını söyleyen vatandaşlardan İsmail Ulutaş, " Biz baharı beklerken Allah bize kar verdi. Allah bize yardım etsin. Sabah etken geldik dükkanın önünü temizledik. Yollar kapalı" ifadelerine yer verdi.

Ağrı'da kar yağışı kenti yeniden beyaza bürüdü.

Ağrı'da kar yağışı kenti yeniden beyaza bürüdü.

Ağrı'da kar yağışı kenti yeniden beyaza bürüdü.

İhlas Haber Ajansı / Merve Gökbakan - Güncel

Mevla, Mart, Ağrı, kar, Güncel, Haberler

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