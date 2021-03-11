Ağrı'da kar yağışı kenti etkisi altına aldı
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Ağrı'da kar yağışı kenti etkisi altına aldı

11.03.2021 14:14 | Son Güncelleme: 11.03.2021 14:20
Ağrı'da kar yağışı kenti etkisi altına aldı

Ağrı'da gece saatlerinde başlayan ve gündüz etkisini göstermeye devam eden yoğun kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Ağrı'da gece saatlerinde başlayan ve gündüz etkisini göstermeye devam eden yoğun kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Ağrı'da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle vatandaşlar yürümekte güçlük çekerken, araç sürücüleri ise araç kullanmakta güçlük çekti. Kar yağışının kent merkezinde ve ilçelerde bir süre daha etkili olması bekleniyor. - AĞRI

Ağrı'da kar yağışı kenti etkisi altına aldı
Ağrı'da kar yağışı kenti etkisi altına aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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