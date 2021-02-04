Ağrı'da kar yağışı etkili oluyor
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Ağrı'da kar yağışı etkili oluyor

04.02.2021 21:17 | Son Güncelleme: 04.02.2021 21:20
Ağrı'da kar yağışı etkili oluyor

Ağrı'da kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

Ağrı'da kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte akşam saatlerinde etkili olan kar yağışının ardından cadde ve sokaklar yeniden beyaza büründü.

Araçlar ve ağaçların karla kaplandığı kentte, vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasının henüz başlamadığı saatlerde çocuklarıyla dışarıya çıkıp kar topu oynadı.

Karayolları 123. Şube Şefliği ve belediye ekipleri, aralıklarla etkili olan yağış sonrası sorumluluk alanındaki yollarda karla mücadele çalışması başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

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