30.01.2020 16:14 | Son Güncelleme: 30.01.2020 16:15

Dondurucu soğukların etkisi altındaki Ağrı'da, kar yağışı etkili oluyor.

Bir süredir soğuk havaların etkisinde olan Ağrı'da, kar yağışı etkili olmaya başladı.

Kenti bir kez daha beyaza bürüyen kar yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ile sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Aralıklarla etkili olan yağış nedeniyle Çevre Yolu'ndaki araçlar trafikte güçlükle ilerledi.

Vatandaşlardan Bişar Aslan, havaların çok soğuk olduğunu ve karın yağdığına sevindiklerini söyledi.

Kaynak: AA

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