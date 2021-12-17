Ağrı'da kar yağışı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ağrı'da kar yağışı

İhlas Haber Ajansı / Merve Gökbakan - Haberler | Güncel

Ağrı'da kar yağışı Sis ve kar yağışının etkili olduğu Ağrı'da vatandaşlar zor anlar yaşadı.

AĞRI (İHA) - Ağrı'da kar yağışı

AĞRI - Sis ve kar yağışının etkili olduğu Ağrı'da vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Kış mevsiminin en belirgin hissedildiği illerin başında gelen Ağrı'da, soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı.

Yağışla birlikte yeniden beyaz örtüye bürünen kentte, ağaçlar ve araçlar karla kaplandı. Yağışın yanı sıra etkili olan sis nedeniyle nedeniyle Ağrı-Erzurum kara yolundaki sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Ağrı'da kar yağışı

Ağrı'da kar yağışı

Ağrı'da kar yağışı

Meteoroloji'den sonra bir kar uyarısı da İstanbul Valiliği'nden geldi! İlçe ilçe tahminde bulundular

Meteoroloji'den sonra bir kar uyarısı da İstanbul Valiliği'nden geldi! İlçe ilçe tahminde bulundular

 Meteoroloji'den ilk karın düştüğü İstanbul için kritik uyarı! 20 Aralık Pazartesi'den itibaren çok daha etkili olacak

Meteoroloji'den ilk karın düştüğü İstanbul için kritik uyarı! 20 Aralık Pazartesi'den itibaren çok daha etkili olacak

 Bolu Dağı beyaza büründü! Bölgede karla karışık yağmur hakim

Bolu Dağı beyaza büründü! Bölgede karla karışık yağmur hakim

İhlas Haber Ajansı / Merve Gökbakan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title