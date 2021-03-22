Ağrı'da kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köydeki hamile kadın için ambulans helikopter seferber oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ağrı'da kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köydeki hamile kadın için ambulans helikopter seferber oldu

22.03.2021 22:19 | Son Güncelleme: 22.03.2021 22:24
Ağrı'da kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köydeki hamile kadın için ambulans helikopter seferber oldu

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde, kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köyde sancılanan hamile kadın, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde, kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köyde sancılanan hamile kadın, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

İlçeye bağlı Dedebulak köyünde yaşayan hamile Gülbahar Demirtaş sancılanınca, yakınları, 112 Acil Servis ekiplerini arayarak yardım istedi.

Sağlık ekipleri, bölgede etkili olan tipi nedeniyle yolu kapanan köye ulaşamadı.

Bunun üzerine, Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopter ile köye gelen sağlık ekipleri, hamile kadına ilk müdahaleyi evinde yaptı.

Gülbahar Demirtaş, ambulans helikopterle Van'ın Erciş ilçesindeki Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Fuat Oktay Ömer Çelik Pervin Buldan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Acun Ilıcalı Demet Akalın Kıvanç Tatlıtuğ Berrak Tüzünataç
Spor Ünal Karaman Gökhan Gönül Bülent Uygun Aykut Kocaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ağrı'da kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köydeki hamile kadın için ambulans helikopter seferber oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2021 22:24:59. #1.16#
title