Ağrı'da kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köydeki hamile kadın için ambulans helikopter seferber oldu
Ağrı'nın Diyadin ilçesinde, kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köyde sancılanan hamile kadın, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.
Ağrı'nın Diyadin ilçesinde, kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köyde sancılanan hamile kadın, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.
İlçeye bağlı Dedebulak köyünde yaşayan hamile Gülbahar Demirtaş sancılanınca, yakınları, 112 Acil Servis ekiplerini arayarak yardım istedi.
Sağlık ekipleri, bölgede etkili olan tipi nedeniyle yolu kapanan köye ulaşamadı.
Bunun üzerine, Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopter ile köye gelen sağlık ekipleri, hamile kadına ilk müdahaleyi evinde yaptı.
Gülbahar Demirtaş, ambulans helikopterle Van'ın Erciş ilçesindeki Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez