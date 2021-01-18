Ağrı'da kar ve tipi etkili oldu
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Ağrı'da kar ve tipi etkili oldu

18.01.2021 14:49 | Son Güncelleme: 18.01.2021 14:58
Ağrı'da kar ve tipi etkili oldu

AĞRI'da gece başlayan ve gün boyu devam eden kar yağışı ile birlikte tipi etkili oldu.

AĞRI'da gece başlayan ve gün boyu devam eden kar yağışı ile birlikte tipi etkili oldu. Kent genelinde 273 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresine bağlı ekipler 78 iş makinesi, 91 personel ve 8 adet mobil ekiple 3 bin 285 kilometrelik yol ağında, yol açma çalışması başlattı.

Ağrı İl Özel İdaresi yetkilileri, kapanan köy yollarını açılması için 24 saat aralıksız çalıştıklarını belirtti. Yetkililer, "3 bin 285 kilometrelik yol ağında 78 iş makinesi, 91 personel ve 8 adet mobil ekiple hizmet veriyoruz. Öncelikli olarak hasta olan köy yollarını ulaşıma açtık. Ama açtığımız yollar tipi nedeniyle yeniden kapanıyor. Yolları kapanan köy muhtarları veya vatandaşların ihbarını kısa sürede değerlendiriyoruz" diye konuştu.Tüm zorluklara rağmen karlı yolları aşarak köylere ulaşan greyder operatörü Mehmet Ali Dayanmaz ise "Bazen tipi nedeniyle bir metre önümüzü göremiyoruz. Ama tüm zorluklara rağmen köy yollarını ulaşıma açmak için çalışıyoruz. Halkımızdan isteğimiz yollarının açılması için yalan ihbarda bulunmamaları" dedi


Ağrı'da kar ve tipi etkili oldu
Ağrı'da kar ve tipi etkili oldu
Ağrı'da kar ve tipi etkili oldu
Ağrı'da kar ve tipi etkili oldu
Ağrı'da kar ve tipi etkili oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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