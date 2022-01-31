Ağrı'da kar nedeniyle ulaşıma kapanan yolda çalışmalar sürüyor

KAĞIZMAN, KARS (AA) - Ağrı ile Kars'ın Kağızman ilçesini birbirine bağlayan ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapanan yolun 8 kilometrelik bölümünde karla mücadele çalışması devam ediyor.

Ağrı'da aralıklarla etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle zaman zaman ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Karayolları 123. Şube Şefliğine bağlı ekipler, kar ve tipi nedeniyle bir süredir ulaşıma kapalı olan Ağrı-Kağızman kara yolunun Aşağıkent köyü ile sınıra kadar olan 8 kilometrelik bölümde karla mücadele çalışması başlattı.

Ekipler, 3 gündür bölgede rotatif, greyder ve kepçelerle deniz seviyesinden 2 bin 270 metre yüksekteki Yukarıkent Geçidi'nde yer yer 2 metreyi bulan kar kalınlığıyla mücadele ediyor.

Dondurucu soğuk ve tipinin etkili olduğunu bölgede ekipler gece gündüz demeden çalışıyor.

Ekiplerin zorlu çalışması drone ile görüntülendi.