Kar kenti beyaza bürüdü
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Kar kenti beyaza bürüdü

20.12.2020 11:20 | Son Güncelleme: 20.12.2020 11:46

Kar kenti beyaza bürüdü Ağrı'da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı kenti bembeyaz örtü ile kapladı.

Kar kenti beyaza bürüdü

AĞRI - Ağrı'da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı kenti bembeyaz örtü ile kapladı.

Ağrı'da ara ara yağan ancak etkisini bir türlü gösteremeyen kar, bu gece saatlerinde kent merkezinde etkisini göstermeye başladı. Gece yarısı yağan kar sabah saatlerinde kenti beyaz örtüyle kapladı. Sabah saatlerinde yağan karın etkisiyle Ağrı-İran ve Ağrı-Erzurum karayolunda oluşan sis nedeniyle araç sürücüleri de zor anlar yaşadı. Ağrı Belediyesine bağlı ekipler yol çalışmaları yaparken sisten dolayı kazalara sebebiyet vermek istemeyen sürücüler ise araçlarının farlarını yakarak düşük hızda yolculuklarına devam ettiler.

'Dün hava çok güzeldi bugün uyandık her taraf beyaza bürünmüş'

Kar ve sisin etkili olduğu zamanlarda çok zorlandıklarını belirten taksici esnafı Sinan Ergül, "Bugün hafta sonu kısıtlamasının 2'nci günü. Dün hava çok güzeldi bugün uyandık her taraf beyaza bürünmüş. Bugün bayağı bir siste oluşmuş durumda bu yüzden bizler de zaman zaman zorlanıyoruz. Ancak bizler kısıtlamadan muaf olduğumuz için vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam ediyoruz" dedi.

Kar kenti beyaza bürüdü
Kar kenti beyaza bürüdü
Kar kenti beyaza bürüdü
Kar kenti beyaza bürüdü
Kar kenti beyaza bürüdü
Kar kenti beyaza bürüdü
Kar kenti beyaza bürüdü
Kar kenti beyaza bürüdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERKAN AKGÜN

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.12.2020 11:46:44. #1.14#
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