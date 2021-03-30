Ağrı'da "kar kaplanları"nın karla mücadelesi ilkbaharda da sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ağrı'da "kar kaplanları"nın karla mücadelesi ilkbaharda da sürüyor

Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez - Haberler | Güncel
Ağrı'da 'kar kaplanları'nın karla mücadelesi ilkbaharda da sürüyor

Ağrı'da karla mücadele ekiplerinin, kar nedeniyle ulaşıma kapanan mezra yollarını açma ve yol genişletme çalışmaları devam ediyor.

Ağrı'da karla mücadele ekiplerinin, kar nedeniyle ulaşıma kapanan mezra yollarını açma ve yol genişletme çalışmaları devam ediyor.

İl Özel İdaresi görevlileri, sorumluluk alanında bulunan yol ağında 78 iş makinesi, 91 personel ve 8 mobil ekiple hizmet veriyor.

Zorlu coğrafyada görev alan ekipler, bölgede ilkbaharın ilk ayı olan martın son günlerinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan bazı köy ve mezra yollarını açmak için çalışma başlattı.

"Kar kaplanları" olarak nitelendirilen ekipler, yoğun çalışmalar sonucu yer yer kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu kırsaldaki köy yollarının tamamını ulaşıma açtı.

Operatör Fecri Bayram, AA muhabirine, vatandaşların mağdur olmaması için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, gece gündüz demeden çalışarak köy yollarını ulaşıma açtıkların söyledi.

Ekiplerin kırsalda kardan kapalı olan mezra yollarını açma ve yol genişletme çalışmaları ise sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Ali İhsan Su Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Cem Adrian Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Burcu Biricik
Spor Ali Koç Ersun Yanal Fatih Terim Abdullah Avcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ağrı'da "kar kaplanları"nın karla mücadelesi ilkbaharda da sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 11:50:40. #1.15#
title