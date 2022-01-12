Ağrı'da kar etkili oluyor - Haberler
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Ağrı'da kar etkili oluyor

Ağrı'da kar etkili oluyor
AA / Abdullah Söylemez - Haberler | Güncel

Ağrı'da etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.

AĞRI (AA) - Ağrı'da etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kentte öğlen saatlerinde etkisini artıran kar yağışı sonrası cadde ve sokaklar karla kaplandı.

Belediye görevlileri, yağışın ardından kaldırımlardaki karları küreklerle temizlemek için çalışma başlattı.

Karayolları ve belediye ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için yollarda da kar temizleme ve tuzlama çalışması yapıyor.

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