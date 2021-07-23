Ağrı'da kanat çırparak uçma denemeleri yapan yavru leylekler, göç yolculuğuna hazırlanıyor
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Ağrı'da kanat çırparak uçma denemeleri yapan yavru leylekler, göç yolculuğuna hazırlanıyor

Ağrı'da kanat çırparak uçma denemeleri yapan yavru leylekler, göç yolculuğuna hazırlanıyor
Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez - Haberler | Kültür Sanat

Ağrı'da, köylerdeki eski elektrik direkleri ve ağaçların üzerindeki yuvalarda yaşayan yavru leylekler, kanat çırparak göç öncesi uçmayı öğreniyor.

Ağrı'da, köylerdeki eski elektrik direkleri ve ağaçların üzerindeki yuvalarda yaşayan yavru leylekler, kanat çırparak göç öncesi uçmayı öğreniyor.

Sahip olduğu doğal güzellikler, zengin bitki örtüsü ve akarsu kaynaklarına sahip kentteki köyler, baharın gelişiyle her yıl çok sayıda leyleğe ev sahipliği yapıyor.

Yuvalarda kuluçkaya yatan leyleklerin, bir süre önce yumurtadan çıkan yavruları, büyüyerek kanat çırpmaya başladı.

Yöreye renk katan yavru leylekler, havaların soğumasıyla sıcak diyarlara ulaşmak için çıkacakları uzun göç yolculuğuna, uçma denemeleriyle hazırlık yapıyor.

Hamur ilçesine bağlı Tükenmez köyünde yaşayan vatandaşlardan Ahmet Yıldırım, AA muhabirine, 25 yıldır leyleklerin, evinin önündeki ağaçlarda yuva yaptığını söyledi.

Yaz aylarında leylekler gelmeden ağaca çıktıklarını, yuvalardaki karı temizleyerek düzenlediklerini ifade eden Yıldırım, şöyle konuştu:

"Leylekler eskiden köye geldiklerinde yuvaları yoktu, biz de onlar için ağaca sepet bırakıp yuva yaptık. Leylekler her sene köye gelerek yavrularını burada dünyaya getiriyor. Burada yavrularla birlikte 5 leylek var. Ebeveynler derelerden getirdikleri kurbağalar ve diğer besin çeşitleriyle yavrularını besliyor. Biz leylekleri çok seviyoruz. Her zaman sahip çıkıyoruz. Yavru leylekler yuvalarında bir metreye kadar yükselerek deneme uçuşu yapıyor. Mart ayında geliyorlar, kar yağdıktan sonra gidiyorlar."

Köylülerden Kutbettin Acar da fotoğraf sanatçılarının ve doğa tutkunlarının köye gelerek leyleklerin fotoğrafını çektiğini anlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

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