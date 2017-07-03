Ağrı'da Kan Bağışı Kampanyası

Ağrı'da Kızılay ekipleri tarafından kan bağışı kampanyası düzenleniyor.



Ağrı merkez Cumhuriyet Caddesinde bulunan PTT binası yanında bulunan otobüs içerisinde Kızılay ekipleri tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Pazar günü başlayan kan bağışı Cuma günü mesai bitimine kadar devam edecek. Kan bağışı yapan vatandaşlardan Mahmut Arslan adlı vatandaş sürekli olarak kan bağışında bulunduğunu söyledi. Kan bağışı yapmanın sağlığa oldukça faydalı olduğunu belirten Arslan, "Ben genelde 6 ayda bir düzenli olarak kan bağışında bulunuyorum. Kan vermenin her hangi bir zararını görmedim, aksine oldukça faydalıdır. Ben herkesin gelip kan bağışında bulunmasını istiyorum. İnsanlarımız gelsinler kan bağışında bulunsunlar, çünkü hastanelerimizde kana ihtiyacı olan hastalarımız vardır" dedi. - AĞRI