Ağrı'da kamuya işçi alımı başvuruları başladı
Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Ağrı İl Müdürlüğü, 55 kişilik kamuya işçi alımı başvurularının başladığını duyurdu.
26.03.2020 11:20 | Son Güncelleme: 26.03.2020 11:20
Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Ağrı İl Müdürlüğü, 55 kişilik kamuya işçi alımı başvurularının başladığını duyurdu.
İŞKUR İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kamu işçi alımı ilan başvurularının ikinci bir duyuruya kadar e-devlet, internet ve Alo 170 hattı üzerinden yapılacağı belirtildi.
Sağlık Bakanlığı tarafından ilde toplam 55 kişilik kamuya işçi alımı yapılması planlandığı aktarılan açıklamada, başvuruların 30 Mart'ta sona ereceği ifade edildi.
Kaynak: AA