Ağrı'da kaldırıma çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Haberler
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Ağrı'da kaldırıma çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Ağrı'da kaldırıma çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
AA / Abdullah Söylemez - Haberler | Güncel

Ağrı'da otomobilin kaldırıma çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

ERZURUM (AA) - Ağrı'da otomobilin kaldırıma çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Ağrı- Erzurum kara yolu Sanayi Sitesi mevkisinde, Y.K. idaresindeki 06 DA 5914 plakalı otomobil, kardan dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı.

Kazada yaralanan sürücü ile yanındaki kişi, ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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AA / Abdullah Söylemez - Son Dakika Haberleri

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