Ağrı'da kafası kutuya sıkışan ayı yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, kafası teneke kutuya sıkışan ayı yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, kafası teneke kutuya sıkışan ayı yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Doğubayazıt ile Van'ın Çaldıran ilçelerini birbirine bağlayan 2644 rakımlı Tendürek Geçidi'nde, ayı yavrusunun kafasını teneke kutuya sıkıştırdığını fark eden jandarma ekipleri, durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen Doğubayazıt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kurtarma çalışmalarına başladı. Ayı yavrusu, ekiplerce uyuşturucu iğnelerle sakinleştirildi. Daha sonra teneke kutuyu kesen ekipler, hayvanı kurtardı.
Ayı yavrusu daha sonra doğaya salındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez