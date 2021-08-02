Ağrı'da kafası kutuya sıkışan ayı yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı
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Ağrı'da kafası kutuya sıkışan ayı yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı

Ağrı'da kafası kutuya sıkışan ayı yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı
Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez - Haberler | Güncel

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, kafası teneke kutuya sıkışan ayı yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, kafası teneke kutuya sıkışan ayı yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Doğubayazıt ile Van'ın Çaldıran ilçelerini birbirine bağlayan 2644 rakımlı Tendürek Geçidi'nde, ayı yavrusunun kafasını teneke kutuya sıkıştırdığını fark eden jandarma ekipleri, durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen Doğubayazıt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kurtarma çalışmalarına başladı. Ayı yavrusu, ekiplerce uyuşturucu iğnelerle sakinleştirildi. Daha sonra teneke kutuyu kesen ekipler, hayvanı kurtardı.

Ayı yavrusu daha sonra doğaya salındı.

Ağrı'da kafası kutuya sıkışan ayı yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı
Ağrı'da kafası kutuya sıkışan ayı yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı
Ağrı'da kafası kutuya sıkışan ayı yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

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