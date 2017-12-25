Ağrı'da Kaçak İlaç Operasyonu

AĞRI (İHA) – Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bir iş yerine yapılan operasyonda kaçak ilaçlar ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Doğubayazıt ilçe merkezinde bir iş yerinde kaçak ilaç satıldığının tespit edilmesi üzerine operasyon düzenlendi. İş yerinde yapılan aramada 300 miligram ağırlığında 534 kutu şurup ve 300 adet Aqueous Nasal Sprey (50 mcg) şurup ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı. - AĞRI