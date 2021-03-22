Ağrı'da jeotermal kaynak sahaları ihale edilecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ağrı'da jeotermal kaynak sahaları ihale edilecek

22.03.2021 09:01 | Son Güncelleme: 22.03.2021 09:05
Ağrı'da jeotermal kaynak sahaları ihale edilecek

Ağrı'nın Patnos, Doğubayazıt ve Taşlıçay ilçelerinde jeotermal kaynak sahaları ihale edilecek.

Ağrı'nın Patnos, Doğubayazıt ve Taşlıçay ilçelerinde jeotermal kaynak sahaları ihale edilecek.

Ağrı İl Özel İdaresinin konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Patnos-Düzceli, Doğubayazıt-Sağlıksuyu ve Taşlıçay-Dilekyazı mevkilerinde bulunan jeotermal kaynak sahalarının ihaleleri 2 Nisan'da 10.00-10.30 saatlerinde yapılacak.

Sahalar için muhammen bedel 56 bin 10 lira, geçici teminat bedeli ise 1680 lira 33 kuruş olarak belirlendi.

Ayrıca, yine Resmi Gazete'de yayımlanan Yozgat Bozok Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının ilanına göre, Yozgat Bozok Organize Sanayi Bölgesi alanına ait Yüksek Gerilim-Alçak Gerilim elektrik şebekesi ve ENH yapım işi, 8 Nisan'da kapalı zarf teklif alma usulüyle ihale edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuran Erkul Kaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Celal Adan Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Ali Sunal Demet Akalın Seren Serengil Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ozan Tufan Erol Bulut Ünal Karaman Abdullah Avcı Fernando Muslera
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ağrı'da jeotermal kaynak sahaları ihale edilecek - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2021 09:05:44. #1.15#
title