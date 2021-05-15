Ağrı'da jeneratörle suya elektrik vererek balık avlayan kişi akıma kapılarak hayatını kaybetti
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Ağrı'da jeneratörle suya elektrik vererek balık avlayan kişi akıma kapılarak hayatını kaybetti

Ağrı'da jeneratörle suya elektrik vererek balık avlayan kişi akıma kapılarak hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez - Haberler | Güncel

Ağrı'da balık avlarken jeneratörle suya elektrik verdiği sırada akıma kapılan kişi yaşamını yitirdi.

Ağrı'da balık avlarken jeneratörle suya elektrik verdiği sırada akıma kapılan kişi yaşamını yitirdi.

Kent merkezine bağlı Geçitalan köyü yakınlarında 4 arkadaş, balık tutmak için Murat Nehri kenarına gitti.

Bu sırada nehre jeneratörle elektrik verip balık avlamak isteyen Murat Yükselen, akıma kapıldı.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yükselen'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Yükselen'in cesedi, 112 Acil Servis ekiplerince Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

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