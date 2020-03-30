Ağrı'da itfaiye görevlileri Abide Meydanı'nı dezenfekte etti Ağrı'da itfaiye görevlileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Abide Meydanı'nı dezenfekte etti.

Ağrı'da itfaiye görevlileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Abide Meydanı'nı dezenfekte etti.

Ağrı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli, Kovid-19 önlemleri çerçevesinde cadde ve sokaklardaki temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

İtfaiye görevlileri bu kapsamda Atatürk Anıtı'nın da bulunduğu Abide Meydanı'nı deterjanla yıkadı.

Meydandaki Atatürk'ün heykelini de tazyikli suyla temizleyen görevliler, çalışma sonunda "Biz sizler için dışarıdayız, siz de lütfen evde kalın" diyerek kent sakinlerinden evlerinde kalmalarını istedi.

Kaynak: AA