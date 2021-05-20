Ağrı'da İstiklal Marşı Coşku ile okundu
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Ağrı'da İstiklal Marşı Coşku ile okundu

Ağrı'da İstiklal Marşı Coşku ile okundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Ağrı'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla stadyumda İstiklal Marşı okundu.

Ağrı'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla stadyumda İstiklal Marşı okundu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından organize edilen, "İstiklal Marşımızı Hep Birlikte Söylüyoruz" etkinliği kapsamında Ağrı Şehir Stadyumunda da İstiklal Marşı okundu. Ağrı'da saatler 19.19'u gösterdiğinde Vali Lütfi Yiğenoğlu Stadyumu'nun ışıkları açılarak saygı duruşunda bulunuldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca organize edilen istiklal marşı okuma etkinliğine, Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Çalgan, Şube Müdürleri, Milli sporcular, kurum antrenörleri ve kurum personelleri katıldı.

Programda Vali Varol, İl Müdürü Çalgan, katılımcılar ve milli sporcular, Türk bayrakları ve Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafı eşliğinde İstiklal Marşı'nı okudu. Törende sosyal mesafeye dikkat edilirken, katılımcılar maske taktı.

Program sonrası gençlerle bir araya gelen Vali Dr. Osman Varol: "Ecdadımızın bizler için bu kutsal vatan için yaptıkları fedakarlıkları asla unutmayacağız bize emanet edilen değerleri ileriye taşımak için canla başla çalışacağız." dedi. - AĞRI

Ağrı'da İstiklal Marşı Coşku ile okundu
Ağrı'da İstiklal Marşı Coşku ile okundu
Ağrı'da İstiklal Marşı Coşku ile okundu
Ağrı'da İstiklal Marşı Coşku ile okundu
Ağrı'da İstiklal Marşı Coşku ile okundu
Ağrı'da İstiklal Marşı Coşku ile okundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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