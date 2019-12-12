Ağrı'da "İŞKUR Kampüste" etkinliği
Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Ağrı İl Müdürlüğünce üniversiteli öğrencilere yönelik etkinlik düzenlendi.
Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Ağrı İl Müdürlüğünce üniversiteli öğrencilere yönelik etkinlik düzenlendi.
"İŞKUR Kampüste" etkinliği kapsamında İŞKUR İl Müdürü Gıyas Güven ve kurum personeli, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde öğrencilerle bir araya geldi.
Etkinlikte, öğrencilere sosyal çalışma programı, işbaşı eğitim programı, mesleki eğitim kursları, staj, mülakat teknikleri ve iş dünyasına yönelik hizmetler hakkında eğitim verildi.
Program, yemek ikramıyla son buldu.