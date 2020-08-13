Ağrı'da İŞKUR aracılığıyla temizlik ve güvenlik görevlisi alacak Ağrı'da Çalıma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) aracılığıyla geçici süreli çalışacak temizlik ve özel güvenlik görevlisi alımı yapılacağını bildirdi.

Ağrı'da Çalıma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) aracılığıyla geçici süreli çalışacak temizlik ve özel güvenlik görevlisi alımı yapılacağını bildirdi.

İŞKUR İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İŞKUR ile il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri arasında imzalanan protokolle Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında 9 aylığına ve geçici süreli çalışacak temizlik ve özel güvenlik görevlisi alımı yapılacağı belirtildi.

Başvuruların 17-21 Ağustos tarihlerinde internet üzerinden alınacağı aktarılan açıklamada, istihdam edilecek kişilerin noter kurasıyla belirleneceği ve noterde ismi çıkanların 1 Eylül tarihinde iş başı yapıp 14 Haziran 2021 tarihine kadar çalışacağı kaydedildi.

Kaynak: AA