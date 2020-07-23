Ağrı'da intihar girişiminde bulunan şahsı polis ikna etti Ağrı'da bir binanın çatısına çıkıp intihar girişiminde bulunan şahıs, polis tarafından ikna edilerek çatıdan indirildi.

Ağrı'da bir binanın çatısına çıkıp intihar girişiminde bulunan şahıs, polis tarafından ikna edilerek çatıdan indirildi.

Edinilen bilgilere göre, madde bağımlısı olan ve eşinden ayrılan M.D. isimli şahıs, eşiyle tekrar barışmak istedi. Eşini ikna edemeyen M.D. bunun üzerine Merkez Abide Mahallesi Yaşar Kemal Caddesi üzerinde bulunan bir binanın çatısına çıkarak intihar etmek istedi. M.D'yi çatıda gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, bina etrafında güvenlik önlemleri alırken, M.D. polis ekipleri tarafından yaklaşık bir saat süren ikna çalışması sonucunda ikna edilerek, çatıdan indirildi. Çatıdan indirilen M.D. daha sonra sağlık kontrolünden geçirilmek üzere ambulansla Ağrı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. - AĞRI

Kaynak: İHA