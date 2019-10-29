29.10.2019 22:50

Ağrı'da ilk kar Tendürek Dağı'na düştü

Tendürek Dağı eteklerindeki Ağrı'nın Diyadin İlçesine bağlı 2500 metre rakımlı Atadamı Köyü, kar yağışı sebebiyle beyaza büründü. Hava sıcaklığının giderek azaldığı Ağrı'da ilk kar, 3 bin 584 metre yüksekliğindeki Tendürek Dağı'na düştü. Bölgeyi beyaza çeviren kar yağışı Tendürek dağı eteklerindeki Atadamı Köyü'nü de etkiledi. Yaklaşık 5 santimetreye ulaşan kar, köylüleri şaşkına çevirdi. Bu yıl kar yağışının erken olduğunu belirten köylüler, kışın zor geçeceğini söyledi. Atadamı Köyü sakinlerinden Seyit Öztürk, "29 Ekim'de kar yağması bizi şaşırttı. Bu yıl bölgeye kar erken düştü. Bu da gösteriyor ki kış çok fena geçecek" dedi.

Kaynak: DHA